Idén péntekre esik március nyolcadika, viszont kedden, amikor Kovácsné Mészöly Ildikó virágüzlet-tulajdonosnál jártunk, azt nyilatkozta, hogy már elkezdődtek a virágrendelések. – Meglepődöm magam is – mondja –, hogy cégek is, magánszemélyek is elkezdték a cserepes virágok rendelését. Leginkább az olcsóbb, ezer forint körüli virágok – a primula, a jácint vagy a nárcisz – iránt van kereslet. Esetleg a kisebbekre, melyek kaspóval együtt háromezer forintból kihozhatók. Vásárlóink igénylik a széles választékot – tudtuk meg a virágüzlet-tulajdonostól.

Menő a cserepes virág és a díszcsomagolás is Fotó: Benkő Péter

Ildikó elmondja, a szálas virágokat frissen kapják a vásárlók, de a rendelések alapján egyértelműen szintén az olcsóbbakat keresik. – Tulipánféléket, rövidebb szálú rózsákat, gerberát választanak, ám ezer forint alatt már szálas virágot sem találni. A díszítésre viszont minden esetben van igény, és többnyire minél színesebb díszpapírba csomagolva kérik a vásárlók a virágot, bármelyik fajtáról legyen szó – mondja el a virágüzlet-tulajdonos.