A veterán sportember azt mondja, hogy nem idegen tőle a téli fürdés, szilveszterkor is megmártózott a szűk baráti körrel.

A II. Húsvéti csobbanáson pénteken a legidősebb mártózó a 82 esztendős Kiss Rezső volt volt

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

– Legutóbb egy szaunázás előtt és után is hűsöltünk a Balatonban, de egyébként is szeretek sportolni. Biciklizem, szörfözöm, gyerekkoromban tornáztam, mindig mozogtam valamit – mondta Kiss Rezső, aki a Balaton-átúszást kétszer is teljesítette, de mint vallja, a második alkalommal már nem volt olyan érdekes, mint először. Kiss Rezső kispesti lakos volt, később feleségével költöztek a parthoz közel, most Révfülöpön élnek, így örömére gyakran úszhat egyet a tóban.