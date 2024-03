Az első elődöntőn az ajkai óvodák mérették meg magukat, a következőn a körzeti óvodák érkeztek a Sportcsarnokba. A jó hangulatú rendezvényen hét, ügyességet, gyorsaságot és koncentrációt igénylő feladatban próbálhatták ki magukat a csapatok. Így a kellékek közül szerepet kapott a futóbicikli, a babzsák és a váltóbot is. A gyerekek segítői, az óvónők, valamint a Sportváros munkatársai is szívvel-lélekkel támogatták csapatukat a siker érdekében. Az ifjúság nagy örömére mindenkinek jutott hely a dobogón, ahol nemcsak a részvételért járó érmeket, hanem más ajándékot is kaptak a kis olimpikonok. Továbbá a Sportváros Nonprofit Kft. minden részt vevő csapatnak egy sportszerekből álló csomagot ajándékoz a közeljövőben, valamint egy légváras kitelepülést intézményenként, ahol folytatódhat a móka.

Az ajkai óvodák versenyében a Szent István Király Óvoda Tósoki Királyok csapata bizonyult a legügyesebbnek. Másodikként a Hétszínvirág Óvoda Szárnyaló Sólymai végeztek, harmadik helyen a Vízikék Óvoda Vízimanói zártak, de remekeltek a Zöldikék Óvoda Zöld gyémántjai, a Patakparti Óvoda Ficánkái, a Szivárvány Óvoda Menő Manók csapatának tagjai is. A körzeti óvodák megmérettetésén holtverseny alakult ki az első két csapat között, így egy extra versenyszám, a váltófutás döntötte el a végső sorrendet. Hajszálnyival, de megnyerte a fordulót a halimbai óvoda Pitypang csapata, második lett a nyirádi óvoda Csiga-biga (Turbó-csiga) egysége, harmadikként pedig az úrkúti óvoda Csodacsapata végzett, de remekül küzdöttek a noszlopi óvoda Boribonjai, az ajkarendeki óvoda Süni csapata és a magyarpolányi óvoda Polányi Tigrisei is.

A két rendezvény nemcsak a gyerekeknek és a szurkoló szülőknek, pedagógusoknak volt nagy élmény, hanem a Sportváros kollektívájának is. Jó volt látni a sok lelkes apróságot, aki örömmel mocorgott, futott, versenyzett és őszintén örült egymás sikereinek.

A gyerekek hamarosan a döntőben méretik meg magukat.