Gréta története és tapasztalata is azt erősíti meg, hogy bármilyen táncműfaj érdekel bennünket, az alapozást a balett-technikával érdemes kezdeni. S akár kortárs műfajokkal, akár hagyományosabb táncokkal foglalkozunk, azok megváltoztatják elsősorban tartásunkat, de mozgásunkat, sőt gondolatainkat is. A lélek és a test oda-vissza hat egymásra. Így már az idősebbek is elhihetik, hogy nekik sem kell idegenkedniük a modern mozgásművészettől, például a hiphoptól. Ha nem is próbálják ki a gyakorlatban, megnézhetnek ilyen stílusban előadott műsorokat.

A hiphop műfajáról beszél ezúttal Hevesi Gréta táncoktató, a SoulDance Táncstúdió vezetője

Fotó: SoulDance Táncstúdió



Hevesi Gréta zirci, a veszprémi SoulDance Táncstúdió vezetője és leginkább a veszprémi ActiCityben lehet vele találkozni. Szerinte a hiphop lazának tűnik, és az is, de vannak kötött elemei, amiket meg kell tanulni, és tényleg szabadságot ad a táncosnak. Erre csak egy példa, hogy gyakran beépít koreográfiáiba olyan részeket, amikor a táncosok improvizálhatnak, ösztönösen kiteljesedhetnek a mozgásban és talán azt tartja a legfontosabbnak, mint oktatójuknak, hogy e téren magabiztosak legyenek. Így nincs is náluk két egyforma előadás.

Szó esik még interjúnkban a hiphop többféle változatáról, a nőiesebbről, megtudhatjuk, mit jelent e táncműfajnál a girly és a jazz funk. S azt, hogyan hat a hiphoptáncosra, ha éppen latin és standard parkett- és versenytáncokat tanul, ha a tangóval ismerkedik, ha a latinos ritmusok csábítják el, a salsa, a bachata, a kizomba. Remélhetőleg, minél többünket elcsábítanak. Az ismerkedésben segít Gréta, bemutatja a tánccsaládfa rokonságának, rokon ágának néhány hajtását.