Az ünnepi hosszú hétvégéken, az iskolai szünetekben rászakadhat hirtelen a szabadidő a családokra a hétköznapok szigorú, kapkodós napirendje után. Előfordulhat, hogy nem tudnak mit kezdeni vele, vagy a nagy rokoni találkozókat a gyerekek unják. Arra szintén akad példa, hogy a szülők a legjobb szándéktól vezérelve, de ilyenkor is azt gondolják, valamiféleképp a nagy tanulásversenyben kell előrébb juttatniuk csemetéjüket, hogy jobb esélyei legyenek majd felnőttként. Ám épp a munka-szabadidő ritmus megszokását kellene megalapozniuk. Mindkét cél egyszerre teljesülhet, ugyanis a szünidő, a kikapcsolódás és a tehetségfejlesztés nem zárja ki egymást. Ehhez családi játékokat ajánlunk. Olyanokat, amikbe a nagyikat, az ovisokat is bevonhatjuk, de élvezhetik a szülők, a kisebb és a nagyobb diákok is, örömtelien összekovácsolhatják a családtagokat, hogy aztán jobb legyen az együttműködés köztük a hétköznapi teendők során is.

Ne feledjék, amit pedagógiai szakértők mondanak!

A gyereknevelés eszköztárának legfontosabb eleme a játék és a humor.

Az a fontos, hogy a gyerekek képességeiket minél többféle tevékenység során kipróbálják, és figyeljük közben őket. Azt keressük, miben jók! Nem árt tudni, hogy érzékszerveink, használatuk, a különböző ingerek felfogása, feldolgozása és e téren a sikerélmény kulcsfontosságú, az alapja mindenféle tanulásnak. Sokszor a rengeteg különóra helyett elég, ha szülei, nagyszülei bátorítják, hogy a gyerek kibontakoztassa magát abban, amihez kedve van és amiben tehetsége mutatkozik.

Érzékszerveink, használatuk, a különböző ingerek felfogása, feldolgozása és e téren a sikerélmény kulcsfontosságú, az alapja mindenféle tanulásnak

Fotó: Pixabay illusztráció

1. Mit rejt a kendő, a takaró? Keresd elő a krumplinyomót!

Már a feladat összeállítása is élvezetes. Egy kendő vagy takaró alá kell elrejteni különböző otthoni tárgyakat, kanalat, plüssállatot, zsebkendőt, egyebet. Ez lehet az egyik csapat dolga, és az a jó, ha egy-egy csapatba különböző generációk tagjai kerülnek. Aztán a másik csapat tagjanak együtt vagy egyesével, csupán a kezükkel kell felismerniük legalább három tárgyat, vagy mindig azt kell elővenniük, amit kér a másik csapat. Időre mehet a próbatétel, az nyer, aki a leggyorsabb. Egyébként a tapintás az érzékszervi tapasztalatok miatt fontos, és nagy a jelentősége a gondolkodás fejlesztésében.

2. Családi csapatmunka és tehetségfejlesztés – Legyetek fotel!

Megmaradhatnak az előző csapatok, és az lesz a feladat, hogy csupán a testüket használva alkossák meg együtt azt a tárgyat, amit a másik csapat mond, kitalál. A feladvány kiötlőinek is meg kell dolgoztatniuk az agyukat. Lehet például az a feladat, hogy „legyetek fotel", és a fotel megformálásában minden csapattagnak részt kell vennie.

3. Újságíróképzés játékosan

Ez a feladat hasonlít a barkochbához abban, hogy a feladvány egy szó, ami lehet név, fogalom, cselekvés is. Ám azt nem eldöntendő kérdésekre kapott válaszok alapján kell kitalálni, hanem a feladványt kitaláló úgy ad hozzá segítséget, hogy körülírja más szavakkal a kitalálandót. Szinonimákkal, olyasmikkel, amik jellemzők rá. Először öt ilyen jellemzést kell megadni. Ha abból nem találja ki a játékos a feladványt, akkor egy-egy újabb segítséget kérhet, de persze, akkor már a kiindulásként kapható húsz pontból levonnak tőle egyet-egyet. S a segítség, az újabb jellemzés, körülírás lehet egy-egy hang, mozdulat is.

4. Családi meseszövés – Folytassa kérem!

A kisebb csapatoknak most közös ötletelés lesz a feladatuk. Az egyiknek pár mondattal el kell kezdenie egy saját mesét, történetet, amelynek akár lehetnek a jelenlévők a szereplői. Aztán a meseszerű elemekkel tűzdelt sztorit a másik csapatnak kell folytatnia, de mindig felidézve az addigi történeteket is. Így egyre hosszabb lesz a mese, egyre nehezebb a folytatása, ahogy újra rákerül a sor egy-egy csapatra. Megengedett lehet a papírra jegyzetelés, már csak azért is, mert a végén érdemes a családi legendáriumban megörökíteni az együtt alakított kalandos történetet. Elő lehet aztán venni a következő ünnepen, családi összejövetelen, és akkor folytatni vagy hasonlót alkotni közösen.

5. Szabad asszociáció, képzettársítás – A fantázia segít az emlékezésben

Érdemes olyan két-három tagú csapatokat alkotni, amelyekben különböző generációk tagjai kapnak helyet. Váltakozva adhatnak azok egymásnak feladatokat. Ki kell találniuk öt vagy tíz szót, amit egyszeri elmondás után meg kell jegyezniük a másik csapat tagjainak, és két-három perc elteltével kell visszamondaniuk, például azután, hogy ők is feladványként megadtak öt-tíz szót. Használhatnak ehhez ceruzát, papírt, de azt a szót nem írhatják le, ami elhangzik, viszont felírhatnak egy-egy olyat, ami eszükbe jut róla, ami emlékeztetheti őket rá. Ebben segíthet a családi kupaktanács, ha a csapattagok összedugva fejüket megbeszélik, mi legyen az emlékeztető, az eredetire utaló szó; vagy azért, mert hasonló fogalmat jelöl, vagy azért, mert hasonló betűkből áll, vagy más okból. Ha aztán a helyes felsorolásból, az öt-tíz szó visszamondásából hiányzik egy-egy, akkor egy-egy ponttal kevesebbet kap a csapat.

6. A szünidő előnye – A gyerek adhatja fel a leckét a szülőnek

Krétával útvonalakat rajzolhatnak a gyerekek a betonra, ha van ilyen rész a kertben, vagy hosszabb szalagokat, zsinórokat rakhatnak le, azokkal útvonalakat kijelölve a fűben. Aztán azon haladva kell bemutatniuk, hogy majd a felnőtteknek mekkora lépésekkel vagy milyen más módon kell azon végigmenniük, úgy, hogy közben nem térnek le róla. Az egyensúlyozás, a mozgás, a mászás, a gurulás, a csúszás szintén fontos képességeket, érzékeket fejleszt, azok komplex feldolgozását lehet így gyakorolni, idegpályák összekapcsolása révén. Vigyázat! Egy egyszerűbb, kisebb kör lerajzolása útvonalként, annak tyúklépésben végigjárása ilyenkor nehezebb kihívást adhat, mint egy hosszabb hullámvonal! Az éles sarkok, kanyarok szintén nehezítést jelenthetnek.

+1. Képek alapján helyek felismerése és más bakonyi kvízek

A családi játékok során is lehet ügyelni a természetvédelemre. Például, ha táblás játékkal akarunk társasozni, elő lehet venni régieket, lehet kölcsönkérni, csereberélni, hogy egy-egy időre másikat próbálhassunk ki. A számítógép, a net se ördögtől való, ha okosan használjuk. Lapunk számos kvízt ajánl fel ingyenesen. Családi összejövetelen ne a szokásos módon töltsük ki, ha már együtt van a rokonság! Valaki felolvashatja a kérdéseket, a többiek papírra írhatják le tippjeiket. Teszteljék játékosan tudásukat!