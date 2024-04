Az elindulás szabályainál a legfontosabb, hogy úgy a parkolóhelyekről, úgy az úttest széléről s az útnak nem minősülő helyről a forgalomba bekapcsolódni kívánó járművezető elsőbbséget köteles adni az úttesten haladó járművek és a gyalogosok részére. Ugyanilyen fontos, hogy elindulási szándékunkat minden esetben jelezzük, azaz indexeljünk! Megjegyezzük, ennek elmaradása miatt három büntetőponttal is terhelheti a hatóság a vezetőt, de nem ezért, hanem a biztonság miatt fontos.

Az elindulás szabályainál a legfontosabb, hogy a forgalomba bekapcsolódni kívánó járművezető elsőbbséget adjon az úttesten haladó járművek és gyalogosok részére

Fotó: Benkő Péter/Napló

Már az irányjelző bekapcsolása előtt csatoljuk be a biztonsági övet, hiszen mozdulni fog az autó, ne mozgó járműben kössük be magunkat. Az elindulást pedig csakis akkor kezdjük meg, ha meggyőződtünk annak veszélytelenségéről a visszapillantó tükrökből, de ha kell, hátratekintéssel is. Ekkor oldjuk ki a kéziféket, melynek szintén van szabálya, kiengedés után hátragurulásunk fél méternél ne legyen több.

Mindezzel segítünk magunknak, de a már úttesten haladóknak is. De segítsünk a tömegközlekedési járművek vezetőinek is azzal – ezt egyébként lakott területen belül kötelesek vagyunk megtenni –, hogy lehetővé tesszük a megállóból való elindulásukat. Ez akkor fontos, ha mögöttünk feltorlódott kocsisor áll vagy halad, illetve, ha hirtelen fékezés nélkül megtehető. Ha indulnánk, és megkülönböztető jelzést használó járművet hallunk közeledni, mindenképpen várjuk meg, és ha elhaladt, akkor hajtsunk az úttestre.