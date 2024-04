Kicsit korán érzik a jó időt, de szépek és egészségesek a gyümölcsfák, amit a kerttulajdonosok az ősszel és télen lehullott bőséges csapadéknak, na meg a szintén korán érkezett tavasznak tudnak be.

Fantasztikusan szépek és egészségesek a gyümölcsfák Csatáron

Fotó: Benkő Péter/Napló

– Bármerre nézünk a kertben, körben fantasztikus tavaszi színeket látunk. A gyümölcsfák talán előbb virágoznak idén, mint azt megszoktuk, és több fajta szinte egyszerre – mesélték a telektulajdonosok, akik abban bíznak, kitart a kellemes időjárás. Azt nem bánják, ha nem egyszerre köszönt be a nyár, csak azért aggódnak valamelyest, hogy éjszakánként ne fagyjon. – Tavaly sajnos ez történt, alig termett gyümölcs, még fogyasztásra is kevés volt. Idén már szeretnénk eltenni belőle, talán a gyerekeknek is jut – mondják reménykedve, s engedik, sőt kifejezetten kérik, fotózzam le közelről a cseresznyét, a meggyet, mert, ahogy mondják, rég volt ennyire szép a kert.

A gyümölcsfák egyszerre virágoznak

Fotó: Benkő Péter/Napló

Szorítunk nekik, és szorítunk a gyümölcsfáknak is, viruljanak, fejlődjenek és hozzanak minél több termést. Hiszen akárhogy is nézzük, mindenkinek a saját kertjében megtermelt ennivaló a legízletesebb.