A hideg vizet kedvelő baráti kört három éve alapító vezetője, Pribék István elmondta lapunknak, hogy a hideg vizes fürdőzéseket az egészség megőrzése érdekében, valamint azért szervezi, hogy felhívja a figyelmet a Balatonra.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

– Összetartó csapat vagyunk, számunkra fontos az egészség, a jókedv, a pozitív gondolkodás. Együtt túrázunk, kirándulunk. A közösségi oldalon 1300 tagunk van, közel negyvenen vannak, akik rendszeresen látogatják velünk a strandokat. Idén a Balatoni Körrel közösen szerveztünk egy rendezvényt, amely keretében Alsóörsön, Szigligeten, Balatonfüreden, Fövenyesen fürödtünk, jövőre pedig bizonyára ennél is több helyen. Mi a Balatonban fürdünk télen hetente, én magam már hatvanszor csobbantam ott ebben a szezonban, de keressük az egyéb lehetőségeket is. A hideg vizes fürdéssel az immunrendszert erősítjük, akik velünk fürdenek, alig voltak betegek a téli szezonban. A hideg vízhez fokozatosan, de hozzá lehet szoktatni magunkat, ősztől kezdve. Egy jó alap egészségi állapot szükséges csak, más nem, a szervezetünk tudja, mit kell tenni, felmelegszik a fürdés után. A hideg fürdőzés befelé fordulás, stresszlevezetés, mindenki magával foglalkozik. Azt megelőzi egy speciális légzéstechnika elsajátítása, amely felkészíti a szervezetet a hideg vízben való fürdésre, és elnyomja a fájdalomreceptorokat. Hiszen a téli Balatonban fürödni fájdalmas dolog, de a tapolcai fürdés nem ilyen lesz. A 18 fokos vízben való mártózással kimozdulunk egy kicsit a komfortzónánkból. Új helyszínt látogattunk meg, és hazánk értékeit is megismerjük így ebben a gyönyörű városban – mondta István. Hozzátette, hogy április végén még Örvényesen avatnak nádsétányt, és 27-én lezárják a téli fürdési szezont.