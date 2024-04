– 2010-ben Németh Imre indította el ezt az eseményt, 2014 óta én vagyok a fő szervező, úgy gondolom, talán a mostani volt az eddigi legjobb – mesélte Takács János. – Több mint háromszáz járművet tudtuk kiállítani, akkora volt az érdeklődés, hogy sok jelentkezést nem tudtunk már befogadni, ez volt a Dunántúl legnagyobb találkozója. A kellemes időjárásnak, a kiváló helyszínnek és a többhetes szervezésnek köszönhető ez a siker. Úgy próbáltuk a programot kialakítani, hogy a család minden tagja megtalálja a számára legjobb kikapcsolódási lehetőséget. Köszönjük a résztvevőknek és a látogatóknak, hogy eljöttek, illetve az önkormányzatnak, hogy a rendezvénynek helyszínt biztosító három parkolót a rendelkezésünkre bocsátotta – mondta a szervező, aki hozzátette, KITT (Knight Industries Two Thousand), a Knight Rider ikonikus gépe mellett az összejövetel különlegessége egy 1931-es nyitott Buick volt, mely Celldömölkről érkezett.

A szervezők a gyerekekről sem feledkeztek meg, volt pedálos moszkvicsozás, motoros oldalkocsikáztatás és ingyenes arcfestés is. Az eseményt Pápa Város Önkormányzata is támogatta, a kiállított darabokat Áldozó Tamás polgármester is megtekintette.