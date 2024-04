A megsérült szarvasbogár élőhelye egyébként a tölgyerdő, de úgy látszik, a kényszer nagy úr, mert más fák környezetében is életben marad. Nagy úr az állat szarva is, melynek különösen felértékelődik a jelentősége a párzást megelőző, a nőstényért való verekedéskor. Szarvat írtunk, a nevét is erről kapta a bogár, de igazából a hímek agancsszerűen elágazó rágói ezek, nem szarvak. Mindenesetre képesek maradandó nyomokat hagyni vele egymáson.

Megsérült a szarvasbogár a nőstényért vívott harcban. A csata nyomai a hátán láthatók

Fotó: Benkő Péter/Napló

A hazánkban élő legnagyobb bogárfajnak csak a hímjei viselnek „szarvakat”, méretük azzal együtt elérheti a nyolc-tíz centiméter hosszúságot. Ez a juharfák alatt talált példány 7,8 centiméter hosszú.

Elhatároztuk, visszaadjuk szabadságát, ebéd után kivisszük a tölgyesbe. Érezze jól magát, ha már annyit harcolt…