Veszprémben, a Csatár-hegyen bukkantunk rá, s ahogy a fotón is látszik, több él egymáshoz közel, s az is, dacára április végének, fantasztikus virágjaik ellepték az erdő melletti kertet. Természetesen az erdő közelségének tudható ez be, hiszen a bíboros kosbor erdei, erdőszéli orchidea. Mindenesetre abban maradtunk a telektulajdonossal, hogy megígérik, várnak a fűnyírással, amíg el nem virágoznak a kosborok.

A bíboros kosbor. Ez az orchidea, bár védett, gyakran erdőközeli kertekbe is bemerészkedik

Fotó: Benkő Péter/Napló

A növényt még a nyolcvanas években nyilvánították védetté, a méhek porozzák be, de vegetatív módon is képes szaporodni. Sok évig élő orchidea, első virágjait tíz év feletti korában hozza.