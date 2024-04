Biztonságosabb közlekedés 46 perce

Tengelytörés? Most már kizárt!

Örömmel számolunk be róla – örömünkben bizonyára az autósok, buszvezetők is osztoznak –, hogy nemrég helyreállították a József Attila és Wartha Vince utca csomópontjában az aknafedlapot, azaz szintbe hozták az útburkolattal. De van egy ennél még jobb hírünk is: nem messze innen a tengelytörés lehetőségét is kizárták!

Aktuális volt az aknafedél helyreállítása, ami ugyan pár napos türelmet, óvatos kanyarvételt kívánt a közlekedőktől, viszont most rendben van ebben az amúgy igen forgalmas csomópontban, s nem messze innen a tengelytörés lehetősége sem áll már fenn. Az aknafedlapot helyreállították, és most már a tengelytörés is kizárt

Fotó: Benkő Péter/Napló S hogy mi az említett még jobb hír? Nos, a Wartha Vince utca a Szegfű utca folytatása, s közvetlen a csomópont előtt, ahol egyébként nem kötelező a megállás, a kilátás, a keresztforgalom miatt mégis az, hónapokig egy hatalmas gödör tátongott. Hangsúlyozzuk, az amúgy szűk Szegfű utcában a belvárost elkerülő autóforgalom szintén nagy, a parkoló autók, a nehéz beláthatóság miatt sokan, akik nem tudtak a gödör létezéséről, bizony belehajtottak a jobb kerekekkel, pláne sötétben. Még szerencse, hogy itt már nem lehet száguldozni. A jó hír pedig az, hogy a gödröt eltüntették, beaszfaltozták. Ezt kapták húsvéti ajándékként a veszprémi autósok, aminek szerintünk nagyon örülnek.

