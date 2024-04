Még a környéken is csak nehezen lehetett parkolni, annyian érkeztek a csopaki fesztiválra az egész országból. Aki csendre, a tavaszi Balaton gyönyörű látványára vágyott, azt is megtehette, illetve megnézhette, ugyanis ingyen be lehet még menni a strandra, ami meg is telt emberekkel.

Piknikhangulat a parton. Fotó: Kovács Erika/Napló

Sokan sétáltak a parton, pihentek a padokon, a gyerekek játszottak, valóságos piknikhangulat uralkodott a szikrázó napsütésben, a nyarat idéző hőmérsékletben. A karnyújtásnyira lévő árusok mindent kínáltak, mi szem-szájnak ingere, a húsvétkor szokásos ételek mellett, mint például sonka, kalács, főtt tojás, de azokra is gondoltak, akik nem esznek húst, illetve kedvelik a zöldségeket, salátákat, valamint az édességeket.

Ambrus Tibor polgármester ( jobb oldalon, középen), Molnár Judit balatonfüredi képviselő a családjával és Mészáros András főszervező

Fotó: Kovács Erika / Napló

– Nagy szükség van a mostanihoz hasonló programra a Balatonnál a nyári szezonon kívül – jegyezte meg Ambrus Tibor polgármester, Molnár Judit balatonfüredi képviselő, az ottani Értéktár Bizottság elnöke és Pribék István, a Balatoni Jegesmedvék alapítója, vezetője. Azt mondták, elég körülnézni, lehet látni, mennyien érkeztek a Balatonhoz, és ez rendkívül jó hatással van az idegenforgalomra is. Szerintük egész évben meg kell tölteni élettel a Balatont, amit szolgálnak a gasztrorendezvények is, melyekre, látva a mostani érdeklődést is, rendkívül nagy szükség mutatkozik. A fesztiválon nemcsak a színvonalas balatoni gasztronómia és borászat volt jelen, hanem különféle programokat is kínáltak ismert zenei előadókkal, gyermekprogramokkal, mutatott körbe Mészáros András, az említett kft. tulajdonosa, főszervező.

Sümegi Gábor, a Balatonudvariban működő Skrabski Borászat társtulajdonosa azt mondta, nagy igény van a mostanihoz hasonló rendezvényekre, mely minden évben tömegeket vonz. Aláhúzta, a gasztronómia és a borászat meghatározó szerepet tölt be a Balaton idegenforgalmában.