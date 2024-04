Az eddig jelentkezett vármegyei szépségek többsége élt azzal a lehetőséggel, hogy fotós kollégáink elkészítik a szükséges felvételeket: profi stúdióban pózolhattak, amelyhez természetesen szakmai segítséget is kaptak. Néhányuk fotóit már most is meg lehet tekinteni a veol.hu oldalon – ennyi előnye van azoknak, akik már korábban neveztek a versenybe, hiszen az ő képeiken már szépen gyűlnek a közönségszavazatok.