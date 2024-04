Javában zajlik a Tündérszépek regionális fordulója, ahol Veszprém vármegye szépei Fejér és Zala hölgyeivel várják a szívecskéket nap mint nap. Nem késő azonban még csatlakozni hozzájuk: nevezz még ma, akár saját fényképekkel, akár profi portfóliófotózást kérve! Április 16-án a nagykanizsai Borbély Vivien mutatkozik be országos szépségversenyünkön.

Fotó: saját

Vivien 169 centiméter magas, a skorpió csillagjegyében született. Kedvenc étele a sushi, kedvenc itala a tea. Szabadidejében szívesen hallgat Lana Del Rey-t, kedvenc parfümje a Police. – Egy éve kozmetikus végzettséggel gazdagodtam. Elég kreatív hobbijaim vannak, például szeretek verseket írni, festeni és a szobrászkodást is kipróbálnám. Nagykanizsán járok fotózásokra és a fővárosba is. A célom, hogy az egyedi stílusommal és kisugárzásommal "berobbanjak" a köztudatba. Arra buzdítom az embereket, hogy fogadják el és szeressék önmagukat. A göndör szőke frizurámmal és tetovált karommal már megismernek. Ezért is jelentkeztem a Tündérszépekre, hogy megmutassam önmagamat - írja bemutatkozásában.

