A végső visszaszámlálás kifejezést azért hangsúlyozzuk, mert pár napig még akár fagyhat is, így a családi házakban, földszinti lakásokban élő muskátli – ha már kitelepítettük – ezt megszenvedheti. Azonban ne várjunk sokat, az előrejelzések szerint jövő héten véget érnek a fagyok, készíthetjük a muskátlik nyári helyét. Ilyenkor még lehetőség van jól beöntözött, tápanyagdús földbe átültetni a bujtásokat, s ha ez is megtörtént, nincs más hátra, mint gyönyörködni a virágokban egész nyáron és ősszel.

Eljött a végső visszaszámlálás, pár nap múlva erkélyre kerülhet a muskátli, hogy ehhez hasonlóan gyönyörű legyen

Fotó: Benkő Péter/Napló

Fotóink Veszprémben készültek, bemutatjuk, annyira jól sikerült a muskátli téli gondozása, hogy most is gyönyörűen virágoznak a növények, viszont elmondjuk azt is, ne feledkezzünk meg az év melegebb részében legalább a kétnaponkénti locsolásról. Meg fogják hálálni a muskátlik.