A magyar tengert megkerülő futóversenyt immár 18. alkalommal rendezték meg. Népes mezőny gyűlt össze, hiszen 30 országból több mint 25 ezren futottak kis- vagy nagycsapatban, de voltak, akik kerékpáron teljesítették a távot. Bár az időjárás ezúttal nem volt mindig kegyes a résztvevőkhöz, egyéniben Zsolt sikeresen teljesítette a távot, 24 óra 25 perc alatt ért célba, amivel összetettben a 39. helyet szerezte meg. A pápai ultrafutó azt mesélte, a lefutott öt maraton alatt 223 ezer lépést tett meg, közel húsz liter folyadékot veszített és négy kilogrammot fogyott.

Szőke Zsolt (zöldben) négy kilót fogyott a verseny alatt. Fotó: Szocsevka Gábor

– Tavaly nézőként ott voltam az egyéni eredményhirdetésen, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ezt én is át szeretném élni, innen indult minden – mesélte a sportoló. – Több hónapos felkészülés vette kezdetét, októbertől májusig közel négyezer kilométert futottam. A tervem előzetesen először az volt, hogy beérjek a célba, aztán az, hogy lehetőség szerint 30 órán belül tegyem ezt meg, végül kicsivel több mint 24 óra lett, ami még engem is meglepett. Szerencsére a sérülés is elkerült, némi derékfájással kellett „csak” megküzdenem, de összességében minden a tervek szerint alakult. A célba érkezés katartikus élmény volt, nem lehet elmondani, fáradt voltam, de nagyon örültem. 300-an indultunk, de csak 167-en értünk célba, a férfiak között 31. lettem, amivel nagyon meg vagyok elégedve.

Zsolt hálás volt a támogató csapatnak, lányának, Cintiának, párjának, Anikónak, valamint Szocsevka Gábornak és Szabó Árpádnak.

Fotó: családi