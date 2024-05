A Bástyában az órás úr készséggel áll rendelkezésemre. Kérdezi is, hogy azt mutassa, amit most a legjobban szeretnek a fiatalok, vagy esetleg a kicsit drágább kategória érdekel. Természetesen csak a képzelet szab határt, színekben, formákban, óralapokban, miközben sorolja a márkákat. A kirakat tele van szép órákkal, nehéz lenne választani ajándéknak valót, mert az olcsóbb, 30 ezres mellett is van érv, és a másfél, kétszer annyiba kerülő márkásabb is szemrevaló darab. A konzervatívabb, hagyományos óraművek is nagyon mutatósak. Az érettségi előtt álló fiúgyermek biztos megmondaná, hogy neki a „sima mutatós kell" vagy a „laza, sportos". Utóbbi olyan, amit fel lehet venni nyáron egy pólóval, és zakó alól is ki lehet villantani. Búcsúzóul még megkérdezem az órásmestert, hogy neki milyen órája van. A kerámiát szeretem, a válasz.

Valamivel később a plázában található parfümériában tátom a szám; ennyiféle márka nincs, de mégis van. Egy kedves hölgy azonnal segítségemre siet, amikor megtudja, hogy hétvégén ballagó fiatal hölgynek szeretnék valami különlegeset. Sorban mutatja a külcsínében is kívánatos parfümöket, köztük olyanokat is, amiből engedményt adnak. Talán nem meglepő, de az árak vetekednek az órák árával, sőt. Az egyik egészen elképesztő, no nem az illata, addig nem jutok el, hanem a csomagolása. Tényleg remekmű, potom 46 ezerért. Megköszönöm a szívélyes útbaigazítást, és még körbenézek. Számomra nem meglepő módon vannak olyan márkák, melyekről nem is hallottam. Ha ilyen a külcsín, milyen lehet a belbecs? – töprengek közben.

Persze óra és parfüm mellett ezer és egy ötlet van, elég csak a karkötőkre, gyűrűkre gondolni, vagy arra, hogy sokan ajándékkártyát adnak az ünnepeltnek. Akik pedig egyikben sem hisznek, borítékba tesznek értékes, színes papírokat...