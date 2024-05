– A szokásosnál jóval több most a megrendelés – mutatta Kovács Szilvia, a zirci virágbolt üzletvezetője azt a helyet, ahova a feljegyzések kerülnek arról, kinek mikorra mit készítenek. Mostanában előfordul, hogy éjszakába nyúlóan, mert anyák napja és a ballagás alkalmából is többen szeretnének virágszirmok finom formáival, azokból áradó illatokkal boldog pillanatokat szerezni szerettüknek, rokonuknak. A virágkötő pedig annak örül, ha rábízzák, milyen legyen az összeállítás, mert akkor a fantáziájára hagyatkozhat.

A szokásosnál jóval több most a megrendelés a zirci virágboltban is, ahol Kovács Szilvia van a pult mögött

Fotó: Rimányi Zita/Napló



A középiskolák végzőseinek akár tartós anyagokból is készülhet el nem hervadó csokor, kimondottan szépek lehetnek ezek is, erről győződtünk meg a virágüzletben. Az ilyen összeállításokat aztán tényleg elteheti emlékbe, sokáig megőrizheti a most érettségire készülő fiatal. A legtöbbször van bennük plüssállat, maci, macska vagy hasonló, amit a boltban lehet kiválasztani, vagy viheti is magával oda az ajándékozó. Becsomagolt bonbonok, csokik, szappanfigurák szintén lehetnek a központi elemei egy-egy mutatós csokornak. Szilvia mutatott párat, ami ezt bizonyítja, szappantündérrel, -lámával, -bagollyal. S persze elmaradhatatlan kellék a ballagási szalag.

A ballagási csokorba kerülhet plüssállat: maci, macska vagy hasonló, amit a boltban lehet kiválasztani, vagy viheti is magával oda az ajándékozó

Fotó: Rimányi Zita/Napló



A bakonyi kisvárosban két középiskola van, egy művészeti képzéssel is foglalkozó gimnázium és a Reguly szakképző iskola, így péntekre és szombatra sokan rendeltek csokrokat, s persze többen Veszprémbe vagy Győrbe utaznak a végzősök búcsúztatására. Különféle betűzők, vidám, kedves feliratú táblák között válogathatnak

Szombaton már anyák napjához igazodva varázsolják át boltjaik kínálatait a virágosok. Kovács Szilviától tudjuk, hogy nagyiknak, édesanyáknak nemcsak ünnepien feldíszített cserepes növényeket, hanem úgynevezett boxokat is szívesen visznek, ezek díszes papírdobozok, amelyekbe vágott virágok kerülnek, szépen elrendezve.

A virágboltok bűbájos helyek, ahol egy helyre gyűlnek gyönyörű vágott virágok

Fotó: Rimányi Zita/Napló



A virágboltok bűbájos helyek, ahol egy helyre gyűlnek kék orchideák, vörös rózsák. Továbbá – mivel népszerűek – gerberák, liliomok, szellőrózsák, fréziák. Köztük a szépség szédületében érezhettük magunkat már kedden, és még sokféle virág érkezik hétvégéig: tavasziak, tulipánok, flamingóvirágok, kálák és társaik.

Kovács Szilvia édesanyja már nem él, így síremlékére készített színes díszt, egyébként pedig neki a margaréta a kedvence, azt szerinte változatos módon, ötletesen lehet szemünk, lelkünk gyönyörködtetése céljával bevetni. Szívesen ajánl a tanácstalanabbaknak fehér, rózsaszínű virágokat, azokból összeállított kompozíciókat, esetleg még sárga árnyalatú szirmokat közéjük vegyítve. S búcsúzva tőle, mert több vevő, megrendelő várt rá, az jutott eszünkbe, hogy akit nagyon szeretünk, arra érdemes annyira figyelnünk, hogy tudjuk, mi a kedvenc virága.