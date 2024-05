Ami a szőlő ültetvényeket illeti az intenzív hajtásnövekedés, a fürtmegnyúlás időszakában járunk, a védett déli fekvésű helyeken, a korai fajtáknál már a virágzás is megkezdődött. Bár a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács időjárási előrejelzésekre alapozott álláspontja szerint a fagyosszentek "látogatása" már valószínűtlen, ám a lisztharmaté nagyon is valószínű.

- A múlt héten Badacsonyban leesett csapadék mennyiség összesen 16,5 milliméter volt. A növényvédelmi előrejelző készülékek erős tartós lisztharmat veszélyt jeleznek. Az elmúlt heti csapadéknak köszönhetően megjelentek az első aszkospórás fertőzések az idősebb fás részekhez közeli apró levelek fonákján. A szőlő még szép, de ha most nem védekezünk megfelelően a lisztharmat ellen, akkor későbbiekben komoly fertőzés is kialakulhat. Ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt vagy felszívódó készítményekkel szükséges védekezni - hangsúlyozta Németh Csaba, a MATE FBI Szőlészeti és Borászati Intézet Badacsonyi Kutatóállomása kutatási munkatársa.

Mint azt a szakembertől megtudtuk, a kontakthatású kén készítmények használata esetén figyelembe kell venni, hogy ezek hatékonysága csak 15 Celsius fok fölött érvényesül. Peronoszpóra esetében a megelőző védekezés javasolható kontakt vagy az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve, felszívódó készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenése várható. A 10 milliméter feletti eső után a kórképek megjelenésére lehet számítani. Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges, azonban fel kell készülni virágzástól kezdve a feketerothadás veszélyére, ha meleg és csapadékosra fordul az időjárás.

Fotó: Szijártó János/Napló

Németh Csaba hozzátette, az elmúlt hetek hűvös időjárása miatt vontatott volt a hajtásnövekedés, mely kedvezett a levél és gubacsatkák felszaporodásának az idősebb és fiatalabb ültetvényekben egyaránt. Ellenük gyérítő jelleggel a nagyobb koncentrációjú kén készítmények is hatásosak lehetnek. Súlyosabb kárkép esetében viszont speciális atkaölő szerek kijuttatása javasolt. A csapdázott szőlőmolyok (tarka szőlőmoly) mennyisége megugrott, ezért a különböző területeken egyedi számlálás (gazda által) esetén a rovarölő szer hatásmechanizmusát figyelembe véve indokolt lehet a rovarölő szeres kezelés elvégzése. A szőlő levelein megfigyelhetőek elvétve a kígyóaknás szőlőmoly kórképei is.

Az ültetvényekben számos helyen megjelentek a tápanyaghiány tünetei, a vas, a cink, a bór hiánya miatt. Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvény szinten lombkezelés, azaz levéltrágya javasolható.

- A növényvédelmi fordulók, valamint a zöldmunkák időbeni elvégzése szükséges a megfelelő preventív védelem elérése érdekében. Ha virágzik a szőlő, akkor is el lehet, sőt, el kell végezni a hajtásigazítást, törzstisztítást és a permetezést. Badacsonyban az amerikai szőlőkabóca L1-es lárváját megtaláltuk, de jelenleg ellenük védekezni még nem kell. Kifejezetten a kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, amikor a lárvák elérik az L2-L3 lárvastádiumot - mondta Németh Csaba, aki a sikeres védekezés érdekében azt javasolja a gazdáknak, hogy kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal közeljövőben megjelenő aktuális védekezési felhívásait.