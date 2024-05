A pétfürdői lány 2019-ben érettségizett Veszprémben, majd kéz- és lábápolóként munkába is állt a vármegyeszékhelyen. Eszter korábban nyolc évig táncolt versenyszerűen, most súlyzós edzéseket végez szabadidejében. A 23 éves versenyző a közelmúltban új szakmát szerzett, így már szépségtanácsadóként is számíthatnak rá a hölgyek. A fiatal lány gyakran ragad könyveket, ugyanis szeret olvasni, illetve zenét hallgatni, több műfajban.

Fotó: Fülöp Ildikó

– Már pár éve is érdekelt a Tündérszépek szépségverseny, és idén úgy gondoltam, hogy megpróbálkozom vele – nyilatkozta Bárdos Eszter. A verseny minden bizonnyal komoly izgalmakat fog hozni, ugyanis gyönyörű lányok jelentkeztek az élet minden területéről megannyi motivációval. Mindannyiuk számára közös a cél, a győzelem.

A versenyre a jelentkezési időszak május 12-ig tart, eközben online felületünkön, a veol.hu hírportálon már lehet gyűjteni a szíveket. A következő napokban mindig új lányt mutatunk be a régióból. A főnyeremény egyéves autó­használat, mobiltelefon és szép­ségápolási csomag. A lányokat mentorok kísérik végig a versenyen: Tótpeti Lili mellett idén Köllő Babett és Kárpáti Rebeka lesz a versenyzők segítségére.