Az, hogy egy település város, nem feltétlenül zárja ki a természet közelségét. Berhida környéke mezőgazdasági terület (is), sőt a tágabb környéken a nádasok, mocsarak, csatornák megfelelő eleséget nyújtanak a költöző madaraknak. Megpihenni viszont nekik is kell néha. Így tett ez a fehér gólya, amikor leszállt a műemlék templom egyik keresztjére Berhida központjában. Mert a várost is látni kell...

A fehér gólya megpihent a kistemplom keresztjén

Fotó: olvasó/Gamaufné Kati

Az arra járók csodálták, nézegették a madarat, olvasónk megörökítette a fenséges látványt. Mi pedig közzétesszük.