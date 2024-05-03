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1 órája

Gólyahír: velük gyarapodott Veszprém vármegye az elmúlt napokban

Születések a megyeszékhelyen április 24-29. között.

Veol.hu

Április 24-én: Tóth Benedek Vendel, édesanyja: Tóth-Nagy Georgina; Dobosi Briana, édesanyja: Dobosi-Naményi Bettina Relinda. 

Április 25-én: Sümegi Boglárka, édesanyja: Sümeginé Mizerák Viktória; Sárdi Zana, édesanyja: Sárdiné Vázsonyi Éva; Polgár Léna, édesanyja: Polgár Bettina; Balog Kende, édesanyja: Balog-Beregi Noémi; Szabó
Hajnalka, édesanyja: Szabó Erzsébet; Tóth Olívia, édesanyja: Tóthné Kovács Rita Julianna. 

Április 26-án: Heblinger Gréta, édesanyja: Heblinger-Szabó Réka. 

Április 27-én: Szabó Nara, édesanyja: Kanyár Edina; Szirbek Lili Fanni, édesanyja: Szirbekné Szüszenstein Viktória. 

Április 29-én: Vaskó Döme és Vaskó Lili, édesanyjuk: Vaskó-Molnár Dóra; Radics Molli, édesanyja: Hanák Barbara; Mersics Lara Gréta, édesanyja: Mersics Kira; Piedl Auróra Éda, édesanyja: Piedl-Bajári Luca Sára; Kakas Zalán, édesanyja: Márkus-Kakas Kinga.
 

 

Címkék#kórház#baba#gólyahír

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