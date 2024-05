A programra fontos, sokakat érintő előadásokkal készülnek. Hogy a guta meg ne üssön! címmel Pajzer György neurológus szakorvos, Parkinson-kóros vagyok? címmel Imre Piroska, Epilepsziásként élni, epilepsziával élni címmel Szarvas Brigitta neurológus szakorvos előadását hallgathatják meg, majd Mit tegyünk, ha eszméletét veszti valaki? mottóval az életmentést mutatják be gyakorlati oktatás keretében. Ez alkalommal is várják a kérdéseket, melyekre igyekeznek választ adni, és nem csupán a gutaütés kapcsán. A program szervezői azt kérik azoktól, akik szeretnének részt venni az eseményen, regisztráljanak a kórház főbejárat felől megközelíthető közösségi terében, ahol a találkozó is lesz.

Gutaütés, epilepsziás roham, eszméletvesztés – a neurológiai szakemberek eloszlatják a félelmeket

Fotó: kórház

Az elmúlt négy évtizedben a neurológia területén tapasztalt fejlődés lenyűgöző mértékű volt mind a diagnosztika, mind a terápia szempontjából – mindez hozzájárult ahhoz, hogy a neurológiai betegségekkel élő emberek nagy része ma már minimális korlátozásokkal vagy korlátok nélkül élhessen. A veszprémi kórházban működő neurológiai és sztrókosztály az egyetlen neurológiai fekvőbeteg-ellátó osztály a vármegyében. Az azonnali ellátást igénylő betegek gyógyítására szolgáló negyvenágyas osztályon belül egy hatágyas szubintenzív részleg található, ahol korszerű, többfunkciós monitorozásra van lehetőség. A szakorvosok és egészségügyi szakdolgozók a járó betegeket öt speciális szakrendelésen szakambulancián fogadják, szoros együttműködésben a fekvőbeteg-ellátás terén tevékenykedő más gyógyítóosztályokkal.