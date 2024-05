Feltartóztathatatlanul érkezik a nyár és vele együtt a grillszezon is, mely kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy élvezzük a szabadban töltött időt és finom ételeket készítsünk. A grillételek nagy népszerűségnek örvendenek világszerte, hiszen a grillezés során az ételek különleges, füstös ízt kapnak, ami sokak kedvence. Ám csak első pillantásra tűnik könnyűnek az ízletes húsok és zöldségek, adott esetben a gyümölcsök elkészítése. Bevallom, nekem is inkább többször nem sikerül, mint igen. A tuti recept a szakértők szerint az, hogy figyeljünk a grill megfelelő hőmérsékletére, a marinádokra és pácokra, a grillezési időre. Érdemes tehát próbálkozni, hiszen ínycsiklandozó steakek, halak, kolbászok készülhetnek még akkor is, ha nem mozgunk otthonosan a konyhában.