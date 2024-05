A Somlói Borrend, mint a somlói borvidék egyik kiemelt támogatója, elsődleges feladatának tekinti, hogy a somlói borászoknak bemutatkozási lehetőséget adjon. Így volt ez a legutóbbi összejövetelen, amikor Pápára "érkezett" a Somló.

– Az Esterházy-kastélyban sétálva, korlátlanul kóstolva ismerhettük meg több somlói pince legjobb borait – mondta Unger Tamás. – Így fel lehetett fedezni az évjáratok közötti különbséget, valamint új fajtákkal és házasítási kísérletekkel lehetett találkozni. A mostani eseményre kilenc somlói borász hozta el kínálatát. Ez volt a harmadik ilyen rendezvényünk, mert a világjárvány és a gazdasági válság nem tett jót, de pár éve elindult a városban a borkultúra iránti érdeklődés, amit a borrend támogat. A Pápai Borklub, a borrend egyik szervezete több borkóstolót is szervezett már, hiszen az ország több borvidékét is be szeretnék mutatni – mondta el Unger Tamás, aki hozzátette, ezeknek a programoknak a közönsége nagy hozzáértéssel bír. Ismerik a Somló borait, a termelőket, érdemben tudnak elbeszélgetni egy-egy fajtáról, hiszen a hegy jellegzetes borait azok tudják igazán értékelni, akik már sok mindent kipróbáltak a borkultúra területén.