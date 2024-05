A mai mákvirág-fotózásból nem lett semmi, szerintem a napokkal ezelőtti eső elverte. Mivel soha nem adok fel semmit, most sem dőlt össze a világ, hogy nem találtam "lila pipacsot". A tapolcai út melletti szántók nyújtotta szépségek kárpótoltak ma is. Volt mézontó virág, pipacs, árpa, és kicsi fehér, meg nagy zöld szépség... - találtam itt mindent. A vadászlesen nyugalmat is, és egy kedves üzenetet, amivel maximálisan azonosulok.

Azt szokták mondani, hogy induljon jól a hétfő. Én most azt mondom: végződjön jól a hétfő.

Fülöp Ildikó