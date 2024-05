A választék is szinte végtelen 1 órája

Még mindig jellemző ballagási ajándék a laptop

Ahogy az esküvői, úgy a ballagási ajándék is egyre több esetben maga a pénz, amiből aztán azt vásárol a fiatal, ami éppen szükséges, amit szeretne. Egy friss felmérés szerint is a végzős diákok többsége pénzt kér, ám az állandó ballagási ajándékok között ma is meghatározó részt tesz ki a laptop, illetve a notebook.

Ezt erősítette meg lapunk kérdésére Vörös Béla, egy tapolcai számítástechnika szaküzlet vezetője, tulajdonosa. Mint mondta, valóban praktikus ballagási ajándék a hordozható számítógép, hiszen erre minden továbbtanuló fiatalnak szüksége van. A többség esetében éppen ezért erre az időszakra igazítják az informatikai eszközök megújítását. Az állandó ballagási ajándékok között ma is meghatározó részt tesz ki a laptop, illetve a notebook, és ehhez mérten a választék is szinte végtelen

Fotó: Szijártó János/Napló – Divatos ajándék napjainkban az okosóra, az okostelefon, de a hordozható számítógép talán a legpraktikusabb a ballagók számára. Ez egy olyan eszköz amelyre szüksége lesz a továbbtanuló diáknak, mondhatni, kötelező tartozék, ráadásul az sem mindegy, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik. Ezért sok szülő inkább pénz vagy utalvány formájában ajándékozza gyermekének, hiszen a legtöbb esetben ő tudja pontosan, mire van, illetve mire lesz szüksége. Persze nemcsak a tanulást segíti elő egy-egy ilyen eszköz, a kommunikáció, a szórakozás, a játék is lényeges szempont a kívánt konfiguráció kiválasztásához. Ezek összességét pedig legjobban az a fiatal tudja, aki használja majd – fogalmazott Vörös Béla, aki úgy látja, hogy a laptop továbbra is az egyik legnépszerűbb ballagási ajándék.

