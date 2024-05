– Az is kedvező, hogy a termet egy magasan képzett, felsőfokú végzettségű szakember vezeti, nincsenek gépek, mozgás közben mindenki a saját erejére van utalva, aki akar, súlyokat is emelhet – fogalmazott Porga Gyula és Török Krisztián, akiknek Pribék István tréner, a hely vezetője mutatta be az udvart és a termet, amely néhány perc múlva megtelt emberekkel.

Mindenki saját magára van utalva mozgás közben

Fotó: Kovács Erika/Napló

Ottó Csaba, egy veszprémi cég vezetője az ülőmunka és a stressz miatt sportol. Fotó: Kovács Erika

Ottó Csaba, egy helyi cég vezetője aláhúzta, az ülőmunka és a stressz miatt jár ide, Murvai József pedig iskola után mozog itt, mert sportolás után jobban, könnyebben megy a tanulás. A hatvanas éveiben járó Bártfai János és felesége szerint sosincs késő mozogni, ők amiatt jönnek, hogy időskorukban is egészségesek maradjanak. Mások kiemelték, ők fogyni szeretnének, emiatt mozognak rendszeresen.