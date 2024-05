A hathektáros területen az utolsó simításokat végzik a fürdő munkatársai, s miután a szükséges engedélyek is megérkeztek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól, szombaton hivatalosan is megkezdődik a szezon. A szokásos karbantartási munkák mellett idén a legfontosabb projekt a 2003-ban épült meleg vizes ülőmedence felújítása, korszerűsítése volt, melyet három hónap alatt önerőből, közel 30 millió forintból valósítottak meg.

Fotó: Haraszti Gábor

– Mozgalmas nyár elé nézünk, hiszen a jól bevált programjainkat idén is meg szeretnénk rendezni, gondolok itt a július végi Strandok éjszakájára, az augusztusi születésnapi rendezvényünkre, vagy épp az éjszakai fürdőzésekre – mondta Nagy Zsolt, aki bízik benne, hogy az időjárás kegyes lesz hozzájuk, és idén is sok vendéget köszönthetnek. Mint mondta, a tavalyi látogatottságot már most aláírná.

– Júniusban átlagban 20–30 ezer látogatónk szokott lenni, a július és az augusztus nagyjából hasonló számokat szokott hozni, olyankor 40–45 ezren váltanak jegyet. Nagyon kedvelt része a strandnak a plázs, sokan nem is elsősorban fürdeni, hanem pihenni, napozni érkeznek – tette hozzá.

A vezérigazgató a tavaly megépített, 150 millió forintból elkészült napelemparkkal kapcsolatban kiemelte, bízik benne, hogy három év alatt megtérül a beruházás, a legfrissebb adatok szerint a havi áramfogyasztásuk közel 50 százalékát már megtermelik a napelemek.