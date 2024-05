Somlai Károly osztályvezető sikerként éli meg az elmúlt két évben elért eredményeket. A traumatológia és az ortopédia mátrixosztályként működő arc-állcsont, illetve dento-alveoláris sebészeti tevékenysége 2016-ban megszűnt, de négy éve újraindult az ellátás. Önálló osztályként, tíz ágyon fogadják a betegeket modern, jól felszerelt környezetben. Az újraindításkor figyelmet fordítottak arra, hogy az együttműködésükben korlátozott gyermekeknek garantálják a nélkülözhetetlen, altatásban végzett ellátást. Erre egyre nagyobb az igény, rendszeresen érkeznek vármegyén kívülről is betegek. Az ellátás során konzerváló fogászati ellátást nyújtanak, fogpótlások kivitelezésére nincs lehetőség. – Hogy mindez megvalósulhasson, hatalmas összefogásra volt szükség – állítja az osztályvezető. A beavatkozásokat altatóorvosi és szakasszisztensi háttérrel végzik a központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály szakembereivel együtt. Hangsúlyos a személyre szabott orvoslás, ami az érzéstelenítési technikákban is megnyilvánul, az egyedi szükségletek, a megfelelő módszerek gyakran altatást igényelnek a fájdalomkezelés, a stressz csökkentése érdekében, és magunk is sokat teszünk, ha rendszeresen járunk szűrővizsgálatra.

Nagyon fontos, hogy rendszeresen járjunk szűrővizsgálatra – hangsúlyozza Somlai Károly

Fotó: Veszprém vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

Az osztály szakorvosai a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott szájsebészeti eseteket látnak el. A daganatos betegek száma folyamatosan nő, több száz beteget műtöttek. Somlai főorvos szerint Magyarországon nagyjából évente egy falu lakosságát veszítjük el fej-nyaki daganatok miatt, Európában nálunk a legnagyobb a szájüregi rák miatti halálozás. Ez az életmódra, a túlzott alkoholfogyasztásra, dohányzására vezethető vissza, és arra, hogy rendkívül későn kerülnek orvoshoz a betegek, így nagy területeket érintő csonkító műtéteket kénytelenek végezni, melyek további plasztikai beavatkozást igényelnek. Ezek a műtétek mindössze három helyen érhetők el az országban, köztük Veszprémben. A kezelések után a rágóképesség helyreállítása érdekében más intézménybe kell továbbutalni a betegeket – ez hatalmas megpróbáltatás. – Ezért fontos, hogy rendszeresen járjunk szűrővizsgálatra – állítja Somlai Károly.

– A daganatterápiában jelentős áttöréseket értek el, különösen az immun- és génterápia területén. Ez új reményt jelent, hogy a hagyományos módszerekkel nehezen kezelhető daganatos kórképek gyógyíthatóvá válnak. Az immunterápia arra ösztönzi a test immunrendszerét, hogy felismerje, támadja meg a rákos sejteket. A kezelések jelentősen meghosszabbíthatják a túlélési időt a hagyományos kemoterápiához képest, és kevesebb mellékhatással járnak. A génterápia egy másik ígéretes terület, a betegség genetikai okainak közvetlen módosítására összpontosít. Magában foglalhatja a sérült vagy hiányzó gének pótlását, a káros gének kikapcsolását, új gének bevezetését, lehetőséget kínál egyéni kezelési tervek kidolgozására. A kutatások gyakorlati alkalmazása a jövőben új lehetőségeket nyithat meg azok számára, akik nem reagálnak jól a hagyományos kezelésekre – teszi hozzá Somlai Károly.