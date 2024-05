Virgínia 2016-ban egy országos szépségversenyen már finalista volt. Azóta edzőnek tanult Budapesten, és számos helyen megfordult, hogy fittebbé varázsolja az embereket. Korábban fitneszversenyzőként is kipróbálta magát. A 182 centiméter magas hölgy három évvel ezelőtt életet adott gyermekének, akivel ideje legnagyobb részét tölti. Gyakran kirándulnak itthon és külföldön is egyaránt. Virgínia kedvenc étele a lazac édesburgonyával, itala a Zero cola. Kedvenc zenei műfaja a pop, és előszeretettel hallgatja Dua Lipa számait.

A nevezési időszak a Tündérszépek szépségversenyen már lezárult, de a versenyzőket még mindig lehet értékelni. A főnyeremény a megmérettetésen egyéves autóhasználat, mobiltelefon és szépségápolási csomag. A lányokat mentorok kísérik végig a versenyen, az is kiderült, hogy Tótpeti Lili mellett idén Köllő Babett és Kárpáti Rebeka lesz a versenyzők segítségére.