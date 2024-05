Az ünnepi szertartást Erdő Péter bíboros mutatta be püspök testvérei és az egyházmegyék papjainak egybegyűlt közösségében, az oltárnál Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti, Ternyák Csaba egri, Udvardy György veszprémi érsek, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Spányi Antal székesfehérvári, Palánki Ferenc debrecen–nyíregyházi püspök, Varga Lajos váci és Martos Levente Balázs esztergom–budapesti segédpüspök koncelebrálásával.

Az emlékmisén jeles állami személyiségek mellett többek között jelen volt Habsburg-Lotharingiai Eduárd, hazánk szentszéki nagykövete, a Magyar Máltai és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend képviselői, illetve katolikus iskoláink diákseregei tanáraikkal egyetemben.

Martos Levente Balázs segédpüspök a szertartáson szentbeszédében kiemelte: Mindszenty József, az egykori esztergomi bíboros hosszú, próbákkal terhes utat járt be fizikailag, lelkileg és szellemileg is, s bár a teste egyre megtörtebb volt, ő maga egyre nyitottabban, egyre derűsebben tekintett a világra, mindazokra, akikkel találkozott. Élete végéig egyre mélyebben élte meg Jézus igazságát a szeretet, az áldozat erényében. Ahhoz, hogy lélekben megidézze a szertartáson a bíboros meghurcoltatásokkal teli életútját, hitvalló helytállását, megvallotta: az engesztelő zarándoklatra készülve bejárta életútjának legfőbb állomásait. Felkereste Zalaegerszeget, ahol száz éve plébános volt, valamint Magyarország akkoriban legszigorúbb börtönét Budapesten a Conti utcában, ahol az ártatlanul elítélt főpásztor több mint öt éven át raboskodott, továbbá végigjárta azt a húsz kilométeres utat is Rétság és Felsőpetény között, ahol 1956 október végén katonák szabadították ki, hogy Budapestre hívják a forradalom idején. Mindszenty sokféle viszontagságos helyzetben kereste, kérte és találta meg Isten segítségét, mutatott rá.

Kiemelte az emlékére létrehívott zalaegerszegi kiállításon olvasható fohászát, amellyel az utolsó szó jogán bíráihoz fordult meghurcoltatása idején: „Da pacem Domine in diebus nostris, in diebus istis! – Uram, adj békét ezekben a napokban! Nem a közeli vagy távol-jövőben, hanem ezekben a napokban. S ezt a békét kérem Egyházamnak, amelynek szeretetét elhoztam ide is.”

Végül felhívással fordult a segédpüspök az engesztelő zarándoklat híveihez: Imádkozunk Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért, s azért, hogy a mi közös utunk, a magyarországi katolikus egyház útja Krisztussal tartó, egyre figyelmesebb, egyre igazabb zarándokút legyen!

A szertartás végén Erdő Péter bíboros buzdító szavaival indult a kriptába a bíboros sírjához a tisztelgő papság, majd a hívek serege: „Igyekezzünk a magunk életében is utánozni azokat az értékeket, amelyekről Mindszenty bíboros annak idején annyi nehézség között is tanúságot tett.”.

Toldi Éva