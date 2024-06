Az immár huszonegyedik alkalommal megtartott rendezvényt szakmai előadások, különböző programok kísérték, és a korábbi évekhez hasonlóan az országos borlovagrendi találkozó is a Kéknyelű Virágzás Ünnepe részeként zajlott le.

Számos borlovagrendi tag és még több borkedvelő vett részt a szombati kéknyelű ünnepen, ahol a badacsonyi termelők legjobb nedűit kóstolhatták végig

Fotó: Szijártó János / Napló

A rendezvényen Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter fővédnökként volt jelen és a különleges alkalmat megragadva köszöntötte a résztvevőket. – Az országnak sok szép tája van, de olyan talán nincs, ami ennyi hagyományt, jelentést hordoz magában, és ebből adódóan ennyire kiemelkedő lenne, mint itt a Balaton és a Badacsony hegy ölelésében lévő vidék. Borászati, gasztronómiai, kultúrtörténeti, történelmi hagyományok is említhetők, amelyek mindegyike visszavezethető a borhoz. Éppen a badacsonyi bor, ezen belül a kéknyelű az, ami lehetővé teszi, hogy a hagyományok ne tűnjenek el. Most is ez adja az ürügyet ahhoz, hogy találkozzunk, s bízom abban, hogy az elkövetkező években, évtizedekben, évszázadokban is tovább él ez a hagyomány – fogalmazott a miniszter.

Navracsics Tibor kiemelte, hogy Badacsony olyan hagyományokkal rendelkezik, amelyek nem csupán országos, hanem világhírűvé is tették a települést

Fotó: Szijártó János / Napló

Az ünnepségen a rendezők nevében Benczik Zsolt, a Badacsony Vinum Vulcanum Borlovagrend nagymestere és elnöke is köszöntötte a vendégeket, a szakma képviselőit. Mint elmondta, a kéknyelű 2007 óta a Badacsony Vinum Vulcanum Borlovagrend zászlósbora, míg maga az ünnepség immár több mint két évtizedes múltra tekint vissza. Az első években még a szőlővirágzás ünnepének hívták, a kéknyelű 2006-ban szerepelt első alkalommal a rendezvény nevében. Az eseménynek helyet biztosító MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Badacsonyi Kutató Állomása nevében Nyitrainé Sárdy Diána, a MATE Budai Campus főigazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd az agrárium jövő évi lehetőségeiről szóló rövid beszámoló után immár kint a zöldben, a hegy lábánál lévő szépen művelt szőlőtáblák ölelésében lévő teraszon folytatódott a program. A szőlőtőkéket a jobb termés reményében Földi István atya áldotta meg, utána következhetett a kéknyelűt termelő badacsonyi borászatok bemutatkozása a kiváló nedűkkel, amelyre ezúttal is jelentős érdeklődés mutatkozott.