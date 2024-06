A második világégést követően nem igazán a fürdőruhadivattal foglalkoztak Európa és a Balaton nyaralói, bár 1946 nyarán már Párizsban bemutatták a klasszikus bikinit, amely igazi divattá csak az 1960-as években vált. Magyarországon a kommunista és a szocialista divatirányzatok kezdetben a szolid, egyszínű, inkább egyrészes fürdőruhákat preferálták, de az 1960-as, 1970-es évektől nálunk is újból témává vált a fürdőruhadivat. Az 1960-as évektől a magyar fürdőruha-választék is bővült: Katica, Csiri, Ilus néven árultak változatosabb női darabokat. Ebben az időszakban az alapanyagok terén szintén újítás következett be, a lasztexet a lycra és jersey anyagok váltották fel. Az 1970-es években, elsősorban külföldön, új divatőrületek születtek: a nudizmus hatására terjedt a monokini, a divatdiktátorok pedig útjára indították a kérészéletű trikinit, ami voltaképpen egy bikini volt, de a köldököt gyöngyökkel, masnikkal vagy különféle, egyéb díszekkel ékesítették. A trikini nem tudott „befutni”, ellenben a monokini napjainkban is a stranddivat része. Az 1970-es évek nagy változása volt a hazai strandokon a különféle, színes strandtartozékok megjelenése: a napszemüveg, a strandkalap, a strandtáska szinte előírás volt a strandi megjelenéshez. Az 1980-as évekre a fürdőruhák mérete egyre kisebbé vált, színük pedig harsányabbá, az alsórész esetében előtérbe került a tanga viselete. Mindezek az újdonságok természetesen rövid idő leforgása alatt megjelentek a magyar tenger partján.

Ma már nem is gondoljuk, hogy nemcsak a balatoni fürdőkultúra változott sokat, hanem a strandviselet szintúgy nagy átalakulási folyamaton ment keresztül, amiket a korabeli fotókon egyfajta kikapcsolódásként tanulmányozhatunk, végigkövethetünk, hiszen ez is a balatoni múltunk része!

Kovács Emőke