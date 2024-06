Még a 2023-as esztendő végén merült fel az ötlet, hogy a Hungária Puli Klub és a Magyar Puli Klub közösen szervezzen klubkiállítást és tenyészszemlét, hangzott el a megnyitón, ahol Campanari-Talabér Márta polgármester köszöntötte az ország minden részéből, sőt, határainkon túlról is érkezett tenyésztőket.

Az ország minden tájáról, sőt, külföldről is hoztak pulikat a tenyészszemlére. Rekordszámú nevező volt Várpalotán

Fotó: Szabó Péter Dániel

– Nagy örömmel tölt el, hogy kimondhatjuk: az ország legnagyobb pulirendezvénye lett a várpalotai, ugyanis ennyi kutya nem vett még részt ilyen jellegű versenyen a múltban. Bátor Zsuzsa várpalotai tenyésztő tevékenysége nemcsak országosan, hanem nemzetközi szinten is elismert, nagyon sok díjnyertes kutyája van. Úgy is tekintek rá, mint Várpalota egyik nagykövetére, hiszen viszi a jó hírünket szerte az országban és világban, s neki köszönhetően valósulhatott meg Várpalotán ez a rendezvény. Bízom benne, ha nem is minden évben, de időről időre lehet itt a vár tövében egy hasonló nagyszerű programot tartani – mondta el a városvezető, majd hozzátette, ő maga is tartott otthonában egy pulit, s örömmel látta, hogy a helyiek közül sokan elhozták kutyáikat az eseményre.

Bár a puli egy ősi magyar pásztorkutyafajta, mégis egyre kevesebb tenyésztő foglalkozik velük. Az 1990-ben megalakult Hungária Puli Klub célja, hogy rendezvényeikkel népszerűsítsék ezt az okos, nagy mozgásigényű, s nem mellesleg ma már hungarikumnak számító fajtát, mondta el lapunknak a klub képviseletében Brauswetter Viktor, aki 45 éve foglalkozik pulik tenyésztésével.

Szintén a széles körű fajtanépszerűsítést és a pulis közösséget építő rendezvények szervezését tűzte ki céljául a Magyar Puli Klub, ami 2019-ben alakult meg. – A pulit leginkább a jelleméért, az okosságáért, a hűségéért tartjuk. Egy fantasztikus fajta, ezek a tulajdonságok így együtt ugyanis más kutyánál nem nagyon jelentkeznek – tette hozzá Árminiczki János, a Magyar Puli Klub elnöke.

A várpalotai tenyészszemlére az ország minden tájáról, valamint külföldről is érkeztek pulik, így az esemény egyedülálló lehetőséget biztosított a fajta szerelmeseinek, akik a jelenlegi állományról szerettek volna képet kapni, hiszen egy átlagos kiállításon általában 10-20 pulival találkozhatnak csupán az érdeklődők.