– Tizenhat év távlatából rengeteg visszajelzés erősített meg abban, hogy a foglalkozások elérték céljukat. Már az egy pozitív üzenet, hogy a szülő visszajön a soron következő alkalomra, illetve, hogy rendszeresen részt vesz azokon, sőt, még másoknak is ajánlja. De az is jó visszajelzés, amikor azt látom, hogy már hangszeren játszik az a gyerek, aki még pelenkásként nálam találkozott először a muzsikával, vagy amikor a szülő megállít, és elmondja, jó irányt adott nekik a nevelésben a Ringató. Már a kezdetekben volt olyan titkos gondolatom, hogy végigkísérjem a kisbabaként nálam megjelenő gyermek későbbi fejlődését, s erre zeneiskolai tanárként jó esélyem is volt. Szerencsére több példa van arra, hogy a Ringató után előbb zeneoviba, majd zeneiskolába járt a gyermek. Persze nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy aki Ringatóba jár, az óriási zenei tehetség lesz, ám az kétségtelen, hogy elültetjük benne a zene szeretetét, ami meghatározó lesz egész életében – hangsúlyozta Patrícia.Ami a díjat illeti – tette hozzá – egyfajta kettősség volt benne, hiszen örült annak, hogy elismerték munkáját, amire korábban nem igazán volt példa. Figyeltek rá, jólesett neki a köszönet. Másrészt az, hogy kapott egy ilyen elismerést, nem változtat semmit, hivatását ugyanolyan lelkiismeretesen és lelkesedéssel végzi a jövőben is. Heten kapták meg a díjat az országban, mindannyian több mint másfél évtizede vezetnek Ringató-foglalkozásokat.