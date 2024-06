Bár ezekben a napokban nem mindig volt ideális az időjárás, olykor fürdeni is lehetett már a Balatonban. Mindenesetre a tavi viharjelzést május elsejével indították. Országosan ugyan a strandok kinyitottak ezen a napon, de a balatoni szezon inkább május közepével, valamint a pünkösd utáni időszakban kezdődött. A nagyobb balaton-parti szállodák nyitása viszont május 1-jén történt meg. Ezekben a napokban rendszeresen utaztattak a Balaton partjára külföldi diákokat vagy delegációkat. 1964. május 1-jén történt, hogy „a SZOT vendégeként hazánkba érkezett külföldi vendégek szombaton kirándultak a Balaton vidékére. A harminc ország több mint hatvan képviselője meglátogatta a SZOT balatonfüredi szanatóriumát, valamint néhány üdülőjét és megtekintette az északi part több idegenforgalmi nevezetességét.”

Ahogy országosan, e vidéken is, egészen 1989-ig zajlottak a kötelező május 1-jei ünnepségek, de a balatoniak általában május elejével már elkezdtek készülni a tavi szezonra is, amikor nem csak a keleti tömbből, hanem a nyugati országokból, elsősorban az NSZK-ból megérkeztek a jól fizető vendégek, akik sokszor, egy nyár erejéig feledtették a vasfüggöny mögötti lét nehézségeit.

Május 1-je napjainkban is piros betűs ünnep, bár a kötelező rendezvények megszűntek, de érdemes nem csak a munka ünnepére emlékezni ezen a napon, hanem arra is, hogy 1955 óta ez a nap katolikus ünnep is, Munkás Szent József – az ácsok, asztalosok, erdészek, famunkások, favágók, bognárok, koporsókészítők, kádárok, tímárok védőszentjének – emléknapja. A Balaton vidékén találhatunk Szent József tiszteletére szentelt imahelyet, amely 1981-ben készült el, Révfülöpön, Török Ferenc Ybl- és Kossuth-díjas építész tervei alapján. A tájba illeszkedő, almádi vöröskőből emelt nemrégiben felújított templomban rendszeresen tartanak komolyzenei koncerteket is.