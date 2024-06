Tornai Tamás kiemelte, szárnyal, egyre jelentősebb az apró Somlói borvidék. Elismertsége túlszárnyalja méretét, noha ez Magyarország legkisebb borvidéke. Az elnök elmondta, hogy a borvidék a helyi gazdák döntése alapján nevet változtatott: Nagy-somlói helyett Somlói a neve. A borvidéknek továbbra is fontos része a Ság-hegy és a Kis-Somlyó.

– A név változott, a célok nem. A kis méret kis mennyiséget jelent, így a boldogulást számunkra csak a magas minőség és a különlegesség jelentheti, fogalmazott Tornai Tamás. Hozzátette, fontos a rendszeres hazai és nemzetközi megmérettetés. A helyi, borvidéki borverseny, amelynek aranyérmes tételei az eredményhirdetés után nyilvános kóstolón is bemutatkoznak, a lehetőségek feltárásában és a közös somlói stílus kialakításában is jelentős. A legnagyobb presztízsű nemzetközi borversenyek megmutatják a borvidék helyét a világban.

A világ két legnagyobb borversenyén, az International Wine Challenge (IWC) versenyen a Tornai Pincészet két aranyérmet és a kategóriagyőztesnek járó Trophy-díjat, a Decanter World Wine Awards megmérettetésen a Kreinbacher Birtok két pezsgője és a Kancellár Birtok két bora érdemelt ki aranyérmet. E díjak jelzik: a Somlói borvidéket méltán említik a világ legjobbjai között.

Nemzetközi sikerek

A somlói borászok nemzetközi sikereit és elismertségét a díjak mellett az is jelzi, hogy tavaly 24 országba exportálták boraikat, pezsgőiket. Itthon e borvidéken volt a legmagasabb a szőlő átvételi átlagára. Tornai Tamás szerint a somlói borok és a helyi szolgáltatások fejlesztése mellett az itteni gazdák teszik a legtöbbet a fenntarthatóságért, a biodiverzitásért, itt van a legtöbb termőhely, amelyen ökológiai gazdálkodást végeznek. A termőterület közel 60 százalékán folytatnak ökológiai, illetve biotermelést. Itt a legmagasabb a felsőfokú végzettségű szőlész-borász szakemberek száma. A borok, pezsgők jövőjére utalnak az évtizedek óta zajló, jelentős beruházások. Nemrég a Nemzeti Múzeum kutatói háromezer éves, jelentős régészeti és művészi értékű tárgyakat tártak fel a Somlón. E kincsek is jelzik, hogy a hegy egykori urai a művészetek iránt is elkötelezettek voltak. A hely sugározza az igényességet, a tiszteletet a természet és egymás iránt. Benne van a megértés, az elfogadás, az alkalmazkodás. Cél, hogy itt a derű legyen a legnagyobb tudás.