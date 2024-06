A 14 éves Korina testvérével együtt rendszeresen süt-főz már pár éve, köszönhetően egy szülinapi meglepetésnek, amikor is a pápai származású Farkas Richárd séffel beszélgethettek, és ez örökre meghatározta azt, hogy Korina mivel is szeretne foglalkozni a jövőben. Továbbtanulása is ez irányban folytatódik tovább, a Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola turizmus-vendéglátás technikusi szakán szeretné tovább tökéletesíteni tudását.

Korina találkozása Farkas Richárd séffel meghatározó volt

Fotó: Veilandics Tamás

Most ballagó, 8. osztályosként hálásan köszöni a lehetőséget Hardi Tünde főszerkesztőnek, hogy megoszthatta társaival hobbiját, a sütést-főzést, inspirálva őket, másokat is arra, hogy szeressenek főzni, hisz’ ez egyfajta szeretetnyelv is. Korina recepjeit búcsúajándékként kézzelfogható, nyomtatott formában is megkapta.