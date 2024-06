Az aromaterápia, azaz az illatok testünkre, lelkünkre, hangulatunkra gyakorolt hatását nem becsülhetjük le, még fájdalomcsillapításra is jó. A Taracon pedig most szinte tengert alkot a kakukkfű, szerényen megbújó, de minden lépésnél felbukkanó lilás, rózsaszínes apró szirmaival. Jó mélyeket kell lélegezni ilyenkor, közel hajolva a virágokhoz, amelyek frissen is elfogyaszthatók, akár sült hús mellé is jók. Szárítva lehetnek a szoba illatos díszei egy kis üvegedényben, és használhatók fűszerként is. Családomban régen az asszonyok egy-egy sűrű szövésű huzattal ellátott kispárnát töltöttek meg vele, az a felnőtt kapta meg, akinek fájt a feje, vagy az a gyerek, aki a legnehezebben tudott elaludni. Tényleg gyorsan jött az álom, ha a fejem ráhajtottam.

A Tarac tetején nyár elején nehéz eldönteni, hogy a felhők vagy a lankák látványa szebb, mindenesetre a kakukkfűillat megnyugtat

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Csesznek déli részén lévő nagy parkolóból lehet felmászni a Taracra, nem nagy kitérő, ha a 82-es főúton autózunk, és nem túl megerőltető feladat, csak az elején van egy meredekebb szakasz, ahol pipitérek szegélyezik utunkat. Fentről aztán azt nehéz eldönteni, hogy a felhők vagy a zöldellő, erdőkkel teli lankák látványa a szebb. Szinte a sziklákból nő ki itt számos virág, mi mindegyiket egyesével megcsodáltuk, akárcsak a festői kinézetű cseszneki várat. Aztán a távolba tekintettünk hosszan, mert ellátni egészen a Pannonhalmi Bencés Főapátságig, felismerhető jellegzetes formája.