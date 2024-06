A boldog békeidők végével a Habsburgok és a Balaton kapcsolata némiképp megváltozott. Elég, ha csak IV. Károly, utolsó magyar király tihanyi fogságára gondolunk. A boldoggá avatott IV. Károly 1921. október 26-tól október 31-ig tartózkodott feleségével, Zita királynéval az apátságban, nem sokkal később Madeira szigetére száműzték őket. Tihanyhoz egy másik Habsburg neve is köthető. József főherceg, akit a legmagyarabb Habsburgnak neveztek, tihanyi nyaralókastélyát 1924-ben kezdte el építtetni, Kotsis István tervei alapján. Az elbűvölő nyári rezidencia később a tihanyi fotográfiák, képeslapok központi dísze lett. Persze nem sokáig, mert az épületet az 1950-es években kisajátították, s Pártüdülőnek nevezték ki. A proletariátus abszolút hatalmát és a vagyoni egyenlőséget hirdető hazai kommunista vezetők előszeretettel látogatták az egykori „burzsoá” kastélyt. Mivel azonban a kiszolgáló személyzetnek és a kevésbé neves pártfunkcionáriusoknak is kellettek a férőhelyek, ezért hozzáépítettek még épületeket. A rendszerváltást követően privatizálták, s hogy teljes legyen a történelmi tabló: állítólag itt szállt meg pár éve Brad Pitt, hollywoodi filmcsillag is.