Mint idén bármi más, a hársfavirágzás is időben előbbre tolódott. A nagylevelű hárs alapesetben csak júniusban virágzik, most viszont már legalább egy hete minden este élvezzük a csodás illatot. Amikor csak lehet, szellőztetünk, hiszen a lakásnak is jót tesz esténként ez a mással nem pótolható klíma.

A hársfavirágzás keltette illat a legkellemesebb esti ajándék

Fotó: Benkő Péter/Napló

Hazánkban sokan gyűjtik, majd szárítják a virágát, tulajdonképpen gyógyhatása miatt, hiszen kiválóan enyhíti a megfázásos tüneteket, csillapítja a köhögést, de vírusölő hatása is ismert, ezért teát készítenek a kiszárított virágokból. A tea ezen felül még alvási panaszok ellen is jótékony hatású.

Gyűjtéssel, szárítással és teafőzéssel nem kísérletezünk, de a páratlan virágillatot minden évben kiélvezzük. Már a virágpor illata is jó hatással van – ha másra nem, a szobák levegőjére mindenképpen.