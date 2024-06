1. A Tarac: kilátás középkori várra kakukkfűillatban

A Tarac-hegyre mindig érdemes felmászni, többek közt azért, mert csodás kilátás nyílik a tetejéről. A cseszneki vár délkeleti oldala is festői kinézetű innen. Azonban azoknak, akik a panoráma megcsodálása közben kakukkfűillatban is megmártóznának, most, nyár elején javasoljuk kirándulási célpontként ezt a helyet.