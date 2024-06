A programok július 5-én, pénteken kezdődnek, este 6 órakor a Grimask Színház, Komor László gyermekszínházi előadásával. 19 órától Varga Feri és Balássy Betti gyerekkoncertje következik, majd 20 órakor a XXIV. Lovasi napok ünnepélyes megnyitója jön. Köszöntőt Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője és Sárdi Máté, Lovas polgármestere mond. Idén a vendég egyébként Lovas testvértelepülése, a felvidéki Nyitrageszte lesz.

A péntek este további részében fél 9-től Szulák Andrea színésznő, Máté Péter-díjas énekesnő műsora, 21.30-tól a Sakk Matt Company zenekar következik. A helyszínen nem mellékesen kézművesek, kistermelők kínálják portékáikat. Lesz kürtőskalács, vattacukor, fagylalt, ajándékárusok, hennafestés, és még terepjárós túra is mindkét napon.

Másnap, szombaton a bográcsos ételek főzőversenyével startol 9 órakor a program. Ismét megrendezik a népszerű rotációskapa-versenyt, melynek első futamára a lovaspályán kerül sor 9 órakor. A rendőrségi és tűzoltósági bemutatók 10 órakor kezdődnek, 11-től viszont már a jó ebédhez szól a nóta Vass György prímás vezetésével. 14 óráig kell várni a rotációskapa-verseny második futamára, mint ahogyan akkor derül ki a főzőverseny végeredménye is, és akkor indul a játszóház, arcfestés a patakparton, ahol ugrálóvár is lesz. Közben 10-től régészkedni is lehet. Délután 5-től A lovasi festékbánya című előadást hallgathatják meg az érdeklődők Kovácsné Kasza Katalintól, 18 órától aztán a Thury Vár Vitézei tartanak íjászbemutatót a lovaspályán.

A színpadi műsorok este fél 8-kor kezdődnek, sorrendben Szabó Szilágyi Éva társulata operett-musical műsorát, a Tom White & The Mad Circus koncertjét, Feke Pál Junior Prima- és Artisjus-díjas színész, énekes eladását láthatják, hallhatják a vendégek, majd Retro Video DJ zárja az estét.