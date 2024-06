Már megint június van. Végre vagy nem, de ez van. Olyan gyorsan megy az idő, mint egy B-kategóriás sci-fiben. Beteszem a kulcsot a zárba tiniként, mire bezárom az ajtót, két gyerek lóg a nyakamban, majd a fürdőszobai tükörbe pillantva végigsimítom ősz borostámat. Idő. Állítólag Róma első napóráját Cataniából rabolták el Kr. e. 254-ben, de az ókor legpontosabb időmérési eszközei az Egyiptomban talált vízórák voltak. Előnyük természetesen az volt, hogy éjszaka is mutatták az időt. Manapság pedig a legpontosabb időmérő eszköz az atomóra, melyet más órák kalibrálására használnak. A hozzáértők szerint több tényező is fontos lehet az idő észlelésében: ilyen a memória, a koncentráció, az érzelmek és az a szubjektív érzésünk. Hányszor eszünkbe jut, hogy milyen jó lenne visszamenni az időben, vagy túl lenni valamin! De jó így, ahogy van az idő – júniusban is.