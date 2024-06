Kissé tanácstalanul toporogtam a fagyipult előtt, aminek a mögöttem álló sor a nagy melegben láthatóan nem örült. Tétovázásomra azonban volt mentség, ugyanis a következő „ízek” tárultak a szemem elé: japán fekete szezám, matcha-kókusz, baconfagylalt, és ki ne felejtsem a sós vaníliát ropogós tökmagpralinéval. Arról nem is beszélve, hogy néhány perccel korábban valaki egy tejfölös-fokhagymás lángost kért, de nem papírtányéron, hanem tégelyben, fagylaltként! Ahogy a rövid felsorolásból is látható, nyáron a fagylaltkülönlegességek rendkívül népszerűek, és számos új, kreatív ízkombináció és tálalási forma jelenik meg egyedi textúrákkal. „Egy csokoládé-vaníliát kérnék” – mondtam a szemmel láthatóan csalódott eladónak. Ezután már félve állok be a sorba a lángososnál.