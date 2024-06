Hamarosan kezdetét veszi a Művészetek völgye fesztivál, amely minden évben a művészet ünnepe Kapolcson. A fesztivál idején a falu megtelik élettel és kreativitással. Gombor József mindig is fontos résztvevője volt ennek az eseménynek, hiszen itt is bemutatta műveit a nagyközönségnek. Az ő háza és festményei most is várják a látogatókat, hogy megcsodálják és inspirálódjanak általuk.

A ház jelenleg eladó, így aki megvásárolja, magáénak tudhatja Gombor József csodálatos alkotásait is, hiszen ez nem csupán egy ingatlan, hanem művészi szentély is, ahol a festőművész szelleme tovább él a falakra festett alkotásokban. A ház megvásárlása nemcsak egy különleges lakhelyet jelent, hanem egy kaput is a művészet világába; a leendő tulajdonos Gombor József örökségét tovább őrzi.