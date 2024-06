Kovács Attila ornitológus, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának kutatója a Bakonyi Zöldkör rendezvényén, Zircen már tavasszal beszélt a nyári költésidőben itt lévő madarakról, arról, hogy érdemes elfogadni, velünk élnek. Sajnos a világ ismert tízezer madárfajának felénél az egyedszám csökkenése figyelhető meg. Jó, ha vigyázunk a nálunk fészkelőkre, a vonulás közben itt megpihenőkre, mert ingyen dolgoznak nekünk. Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy ha meghívjuk magunkhoz őket, akkor kevesebbet kell permetezni. Rovarokat, szőrös hernyókat is elpusztítanak, a veréb, a seregély is. Cserébe itatót alakíthatunk ki nekik, amiben fürödhetnek is. Nem bonyolult dolog, elég hozzá egy virágalátét, amibe pár követ helyezünk, amire ráállhatnak. Naponta friss víz kell bele.

Cseszneken óvatos mozdulatokkal kaptuk lencsevégre a tojásain kotló rozsdafarkút, ezúttal meg se rezzentette farktollait

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A kertünkbe csalogathatjuk a madarakat: a fekete rigót, a házi rozsdafarkút is több módon. Például már olyan odú is van, ami ablakba kerülhet, így egészen közelről nézhetjük a kis fiókák kikelését, cseperedését. Saját fotóslest alakíthatunk ki, ugyanis ezek a madárkák az ember közelségét megszokták, de azért túl közelről és gyakran ne nézegessük a fészküket, és semmiképp se nyúljunk ahhoz hozzá. Pláne ne nyúljunk bele, azt már nem tolerálják jól. A madarász arra szintén felhívta a figyelmet, hogy vannak olyan madarak, amelyek fiókái már a röpképesség kialakulása előtt elhagyják a fészket, ezért, ha ugráló kicsinyeket látunk udvarunkban, ne akarjuk azokat megmenteni, legfeljebb terelgessük vissza őket egy bokorba.

Mi a rozsdafarkúakat Cseszneken azzal támogatjuk, hogy hagyjuk őket a melléképület törött ablakának résén ki-be közlekedni. A fészek évről évre szebb, mindig megerősíti egy-egy madárpár. Reméljük, idén is sikerül több fióka felnevelését meglesnünk, nyomon követnünk. Azt is láttuk már egyszer, amikor a szülők a kicsiket ellenkezést nem tűrően röpködésre biztatták. Boldogultak a fiókák, szárnyalhattak. Mi gyönyörködünk a rozsdaszín tollacskákban, a madárdalban. Tudjuk, a házi rozsdafarkú gyakran éles füttyöt hallat, esetleg finoman csetteg hozzá. Énekével olykor már az első fénysugarakat köszönti, de ezt nem mindig sikerül meghallanunk. Annak mindenképp örülünk, hogy elsősorban rovarokkal és pókokkal táplálkozik. A gyalogbodzára is rájár. Hazánkban védett, szerencsére nő az egyedszáma.