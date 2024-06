Török Balázs, a szobrok tulajdonosa, ötletgazdája a Napló érdeklődésére a helyszínen elmondta, 2021-ben felkérésére a Veszprémi Petőfi Színház szurkolói mezeket készített Kolodko Mihály alkotásaira. Ennek nagy hagyománya van, hiszen a Kolodko-miniszobrokat a fővárosban is folyamatosan feldíszítik, jelesül télen sálakat, különböző ruházatokat kapnak. Emlékezhetünk, március 15-én a veszprémi szobrok is kaptak már minikokárdát. Ezen felbuzdulva a Petőfi Színház jelmeztervezői szurkolói mezt, illetve sálat készítettek a három miniszoborra.

Hozzátette, közeleg a labdarúgó Európa-bajnokság és a párizsi olimpia, és szerencsére magyar sportolókért is szurkolhatunk és szoríthatunk a várva várt eseményeken. Így aztán újra megkereste a veszprémi teátrumot, akik segítettek az „öltöztetésben". Tréfásan megjegyezte, a három szobor közül az őrszobor a várban csak szurkolói sálat kapott, mezt nem, hiszen szolgálatban van.